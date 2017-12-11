Голый мужчина разгуливал в киевском метро, курил и угрожал "объятиями"

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Голый мужчина гулял по вагону в метрополитене Киева, курил и угрожал "объятиями" работникам метро, которые пытались его поймать, сообщает киевский городской портал kiev.vgorode.ua.

"На прошлой неделе на станции "Красный хутор" работники метро и полиции ловили полностью голого мужчину, который в таком виде гулял по вагону метро и курил. Он отпугивал от себя работников метро, угрожая им объятиями", — сообщил портал.

Видеозапись данного инцидента опубликовали в социальных сетях. На видео видно, как обнаженный мужчина разгуливает по остановившемуся на станции вагону поезда, его пытаются остановить работники метро и полиции.

По данным портала, мужчина оказался прытким и прорвался даже в кабинку машиниста. Его отправили к медикам после того, как задержали.

По каким причинам он разгуливал голым неизвестно.