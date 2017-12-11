Суд в Киеве допросит Авакова и Яценюка по делу Януковича, сообщил источник

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник допросит главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка в качестве свидетелей по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене, сообщил РИА Новости источник в генпрокуратуре.

"Сегодня допросят Арсения Яценюка и Арсена Авакова", — сказал источник.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.