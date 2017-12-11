Депутат Рады рассказал о самочувствии Саакашвили на третий день голодовки

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили чувствует себя бодро после трех дней голодовки в СИЗО, сообщил внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко, один из лидеров партии "Движение новых сил" Саакашвили.

"Он как для человека, который уже третий день голодает, чувствует себя нормально, бодро. Самое главное — морально хорошо", — цитирует депутата интернет-издание "Украинская правда"

По словам Деревянко, один из адвокатов, Руслан Чернолуцкий, смог встретиться с политиком в СИЗО.

Грузинского политика задержали пятого декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у полиции, после чего они направились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко.

На следующий день полицейские пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать экс-губернатора Одесской области удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ, где политик объявил голодовку. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте.