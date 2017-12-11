Глава МИД Бельгии прокомментировал ситуацию вокруг Иерусалима

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза остаются привержены концепции двух независимых государств — Израиля и Палестины, заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"Мы решительно настроены работать для реализации концепции двух независимых государств", — заявил он по прибытии на проходящую в Брюсселе встречу глав МИД ЕС с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Министр сообщил, что главы МИД ЕС на встрече с Нетаньяху призовут Израиль отказаться от политики колонизации оккупированных территорий и потребуют компенсаций за разрушение ряда гуманитарных сооружений на Западном берегу реки Иордан.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.