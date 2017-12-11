Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

На заседании должен начаться допрос свидетелей стороны обвинения, кого именно будут допрашивать пока не известно. Прямая трансляция заседания ведется на сайте генпрокуратуры Украины.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Суд разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и другие.