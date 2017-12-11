Украинские пограничники возобновили работу КПП "Станица Луганская"

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинские пограничники возобновили в Донбассе работу пропускного пункта "Станица Луганская", который был закрыт на выходные из-за ремонта моста, сообщила в понедельник Государственная пограничная служба Украины.

"С сегодняшнего дня контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил свою работу и работает в штатном режиме", — говорится в сообщении ведомства в Twitter

Накануне сообщалось, что на КПП "Станица Луганская" завершены работы по ремонту деревянных конструкций моста, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения между подконтрольной Киеву территорией и территорией самопровозглашенной Луганской народной республики.

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