Лидер QOTSA извинился перед фотографом за то, что ударил ее ногой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фронтмен американской рок-группы Queens of the Stone Age Джош Хомме в официальном Twitter-аккаунте группы принес свои извинения фотографу, заявившей о том, что во время концерта в США музыкант ударил ее ногой.
После того, как запись появилась во многих социальных сетях, музыкант признал, что на концерте действительно "опрокинул ударом ноги световое и другое оборудование на сцене". По его словам, он "был очень погружен в выступление".
Позже в Twitter-аккаунте группы было размещено видеообращение, в котором Хомме заявил, что ему "нет оправданий". "В своей жизни я совершил много ошибок, и прошлый вечер был одной из них", — отметил он.
Американская рок-группа Queens Of The Stone Age была основана в 1996 году. За время своего существования музыканты выпустили семь студийных пластинок и несколько раз становились номинантами на престижные музыкальные премии, включая "Грэмми".
11 декабря 2017 г.