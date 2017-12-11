Лидер QOTSA извинился перед фотографом за то, что ударил ее ногой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фронтмен американской рок-группы Queens of the Stone Age Джош Хомме в официальном Twitter-аккаунте группы принес свои извинения фотографу, заявившей о том, что во время концерта в США музыкант ударил ее ногой.

Инцидент произошел в субботу на концерте в Калифорнии. Фотограф Челси Лорен (Chelsea Lauren) написала в своем Instagram-аккаунте, что музыкант ударил ее во время выступления, из-за чего ей пришлось обратиться к врачу. Лорен также разместила видео, на котором видно, как Хомме во время исполнения одной из песен ногой задевает ее фотоаппарат. "Кто так делает?" – написала Лорен под видеороликом.

После того, как запись появилась во многих социальных сетях, музыкант признал, что на концерте действительно "опрокинул ударом ноги световое и другое оборудование на сцене". По его словам, он "был очень погружен в выступление".

"Сегодня я узнал, что там была и камера, которую держала фотограф Челси Лорен. Я не хотел, чтобы это произошло, мне очень жаль", — заявил лидер QOTSA.

Позже в Twitter-аккаунте группы было размещено видеообращение, в котором Хомме заявил, что ему "нет оправданий". "В своей жизни я совершил много ошибок, и прошлый вечер был одной из них", — отметил он.

Американская рок-группа Queens Of The Stone Age была основана в 1996 году. За время своего существования музыканты выпустили семь студийных пластинок и несколько раз становились номинантами на престижные музыкальные премии, включая "Грэмми".

​