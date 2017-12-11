БИШКЕК, 11 дек – РИА Новости. Экс-президента Киргизии Аскара Акаева закидали яйцами во время встречи киргизских соотечественников в Германии, в ответ дочь бывшего главы государства несколько раз ударила обидчика сумкой, передает агентство Sputnik Кыргызстан.

По данным агентства, инцидент случился в минувшие выходные. Встреча киргизских соотечественников, организованная общественной организацией KyrgyzClub–Germany, с самого начала пошла не так, как планировали организаторы.

Бывшего главу государства встретила группа соотечественников c плакатами "Акаев кет" ("Акаев – уходи" — лозунг "тюльпановой" революции 2005 года). Во время выступления они стали перебивать Акаева, требуя, чтобы он говорил по-киргизски. "Не командуйте, вы не в Киргизстане, а в демократической Германии", — парировал экс-президент.

В завершение встречи неизвестный кинул в спину уходящего Акаева яйца, обвинив его в коррупции. Старшая дочь Акаева Бермет, которая вместе с матерью участвовала во встрече, в ответ несколько раз ударила обидчика отца сумочкой по голове.

Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате "тюльпановой" революции в 2005 году и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов. Занявший его место президент Курманбек Бакиев также был вынужден бежать из республики после апрельской революции 2010 года.