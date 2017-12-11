СМИ узнали, кто займет должность первого вице-премьера Китая

ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн займет должность первого вице-премьера Госсовета, а главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ займет должность вице-премьера по финансовым вопросам, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Преобразования в правительстве страны пройдут в ходе сессии высшего законодательного органа – Всекитайского собрания народных представителей в марте следующего года.

Сообщается, что Хань Чжэн сменит Чжан Гаоли, а 65-летний выпускник Гарварда Лю Хэ, который вошел в состав обновленного в октябре этого года 25-местного Политбюро ЦК, сменит вице-премьера Ма Кая, курирующего финансовые вопросы. По информации газеты, Лю Хэ известен как автор знаменитой "реформы сферы предложения" председателя Си Цзиньпина, призванной к сокращению избыточных мощностей в промышленном секторе экономики Китая.

Члены политбюро Сунь Чуньлань Ху Чуньхуа займут остальные две позиции вице-премьеров.

Сунь Чуньлань сменит 71-летнюю Лю Яньдун, которая курировала гуманитарные вопросы, а Ху Чуньхуа – вице-премьера Ван Яна, заведовавшего вопросами сельского хозяйства, коммерции и торговых отношений с США. Ван Ян вошел в "семерку" членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК, по итогам 19-го партийного съезда в конце октября этого года.

В китайском правительстве распределение курируемых сфер между четырьмя вице-премьерами может варьироваться зависимости от квалификации и опыта. Распределение обязанностей останется неизвестным до первого заседания правительства в полном составе, которое проведет премьер.

Ожидается, что нынешний премьер Ли Кэцян сохранит свою должность еще на пять лет.