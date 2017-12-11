В Индии за съемку сюжета о сепаратистах задержали французского журналиста

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Полиция индийского штата Джамму и Кашмир задержала журналиста из Франции за несанкционированную съемку документального фильма о сепаратистах, сообщает в понедельник агентство IANS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поль Эдуард Комити был задержан в городе Сринагар за нарушение визовых норм", — сообщил собеседник агентства. По его словам, журналист был задержан в воскресенье в районе Коти Ба, где, как отметил полицейский, у него "была назначена встреча с сепаратистами".

Представитель полиции подчеркнул, что деловая виза, по которой Комити въехал в страну, не предполагает возможности съемки документального фильма или репортажа на острые политические и иные темы, связанные с безопасностью страны. Срок визы журналиста ограничен 22 декабря 2018 года.

Посольство Франции в Нью-Дели проинформировано о задержании соотечественника, добавил собеседник агентства.