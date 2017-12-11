Спецслужбы Киргизии задержали прибывшего из Сирии боевика

БИШКЕК, 11 дек – РИА Новости. Участник боевых действий против правительственных войск в Сирии, прибывший на территорию Киргизии по указанию международных террористов для формирования террористического подполья, был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"ГКНБ в рамках проводимой контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения на территорию республики боевиков международных террористических организаций (МТО), задержан боевик гражданин Кыргызской Республики "Н.Х.", 1989 года рождения. Установлено, что "Н.Х." с ноября 2016 по сентябрь 2017 года находился в рядах МТО, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии", — сообщает пресс-служба.

По данным спецслужб, задержанный прибыл в Киргизию "с целью создания террористического подполья и формирования новых каналов переправки боевиков в Сирию". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Участие в военных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства" Уголовного кодекса страны, ведется следствие.

Сейчас на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше 500 граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "Наемничество" осуждены несколько десятков граждан.