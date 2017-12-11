СМИ: найденные в Берлине патроны, вероятно, не имеют отношения к терроризму

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Найденные близ рождественской ярмарки в Германии патроны, по предварительным данным, не имеют отношения к терроризму, сообщает издание Berliner Morgen Post со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, предварительное расследование показало, что находка не связана с терроризмом. По словам представителя полиции, близость к рождественской ярмарке, предположительно, случайность.

Отмечается, что полиции предстоит установить происхождение этой находки.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили об обнаружении патронов на парковке рядом с местом проведения рождественской ярмарки в районе Шарлоттенбург на западе Берлина. Полиция объявила тревогу "в связи с близостью к рождественской ярмарке и тем, что над подземной парковкой находится мечеть".