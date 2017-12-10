Пострадавшего в Вифлееме корреспондента РИА Новости осмотрел врач

ВИФЛЕЕМ, 10 дек — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, пострадавший от применения гранат со слезоточивым газом в палестинском Вифлееме, прошел обследование у врача, его жизни ничего не угрожает.

Израильские военные на БТР в воскресенье разгоняли протестующих в палестинском Вифлееме у границы с Израилем. Подростки жгли мусор и перекрывали часть улицы Хеврон с помощью небольших баррикад. Время от времени они кидали камни в сторону границы. Примерно в 14.50 по местному времени техника израильских военных выехала из одного из переулков улицы, чем обратила в бегство молодежь. Армия применила, в том числе, шумовые гранаты, протестующие отступили от баррикад.

Затем, как передает корреспондент РИА Новости Заман Рамазанов, один из БТР двинулся в сторону протестующих, полетели гранаты со слезоточивым газом. Корреспондент не успел убежать, одна граната попала в него, и он оказался в облаке едкого дыма.

К ситуации оперативно подключился руководитель представительства РФ при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин, оказавший помощь в поисках врача.

Врач, прибывший в гостиницу для паломников Русской духовной миссии в Вифлееме (так называемая "Русская гостиница"), провел осмотр и констатировал в целом стабильное состояние здоровья корреспондента. Рамазанов рассказал, что испытывал резь и жжение в глазах, затрудненное дыхание, тошноту, но после посещения врача неприятные ощущения ослабли.

О других пострадавших пока данные не поступали. Протестующие палестинцы в настоящее время кидают камни и стучат палками по мусорным бакам. Армейская техника стоит у границы.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.