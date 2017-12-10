В Иране после визита Джонсона отложили суд по делу задержанной британки

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти Ирана отложили судебное заседание по делу задержанной британки иранского происхождения Назанин Загери-Рэтклифф, на котором ей могли предъявить новые обвинения, после визита в Иран британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, сообщает телеканал ITV News со ссылкой на мужа женщины.

Иранские власти в апреле 2016 года задержали Загери-Рэтклифф по обвинению в антиправительственной деятельности, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным иранских правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Через пять месяцев суд приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы по обвинению в участии в заговоре против духовных властей Ирана.

"Сегодня ее дело в суде не рассматривалось в связи с визитом министра иностранных дел. Без сомнений, это хороший знак", — сказал телеканалу ее супруг Ричард Рэтклифф. Ранее он сообщал, что его жена должна предстать перед судом 10 декабря в связи с обвинениями в распространении пропаганды. На какую дату был перенесен суд, не уточняется.

Джонсон в воскресенье закончил двухдневный визит в Иран. В ходе поездки он встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщил официальный представитель британского министра, поездка в Иран была полезной, встречу с главой иранского МИД он назвал откровенной. Ранее издание Guardian сообщало, что Джонсон в ходе визита в Тегеран будет добиваться освобождения арестованной в Иране Назанин Загери-Рэтклифф.