В Германии несколько аэропортов отменили рейсы из-за снегопада

БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Несколько аэропортов в Германии отменили рейсы из-за погодных условий в воскресенье.

В немецком аэропорту Франкфурта-на-Майне в течение всего дня наблюдались опоздания и отмены рейсов, сообщалось на сайте воздушной гавани. Пассажирам рекомендовано получить дополнительную информацию о расписании перед отбытием в аэропорт. В первой половине дня отменены 267 авиарейсов, около сотни рейсов прибыли с опозданием. Представитель аэропорта назвала ситуацию "драматичной".

По информации агентства dpa, из-за сильного снегопада в аэропорту Кельна/Бонна отменены десять рейсов, вылеты и прилеты в аэропорту Дюссельдорфа временно приостановлены.