В Иерусалиме усилили контроль на транспорте после инцидента на автовокзале

ИЕРУСАЛИМ, 10 дек — РИА Новости. Полиция и спецназ взяли под усиленный контроль транспорт Иерусалима после нападения с ножом на центральном автовокзале города, передает корреспондент РИА Новости.

Так, около автостанции у Дамасских ворот Старого города сосредоточено большое число патрулей. Полицейские с автоматами ведут пристальное наблюдение за автобусами, курсирующими между Иерусалимом и палестинскими территориями, а также другими городами.

Стражи правопорядка следят и за обстановкой на расположенной рядом трамвайной линии. Время от времени полицейские и люди в штатском заходят в вагоны для проверки.

Большое число полицейских патрулей наблюдается и на улицах Иерусалима.

В воскресенье 24-летний палестинец тяжело ранил ножом охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме. Полиция при помощи прохожих задержала нападавшего. Как сообщила служба скорой помощи, охранник был госпитализирован с тяжелым ранением в верхнюю часть тела.