В Иерусалиме усилили контроль на транспорте после инцидента на автовокзале

ИЕРУСАЛИМ, 10 дек — РИА Новости. Полиция и спецназ взяли под усиленный контроль транспорт Иерусалима после нападения с ножом на центральном автовокзале города, передает корреспондент РИА Новости.
Стражи правопорядка следят и за обстановкой на расположенной рядом трамвайной линии. Время от времени полицейские и люди в штатском заходят в вагоны для проверки.
Большое число полицейских патрулей наблюдается и на улицах Иерусалима.
В воскресенье 24-летний палестинец тяжело ранил ножом охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме. Полиция при помощи прохожих задержала нападавшего. Как сообщила служба скорой помощи, охранник был госпитализирован с тяжелым ранением в верхнюю часть тела.