Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Сторонники Михаила Саакашвили во время митинга перед СИЗО, где находится политик, разбили окна в магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

После попадания тяжелого предмета по стеклам пошли трещины, но они не рассыпались. Магазин сразу же окружили правоохранители. Его сотрудники заперлись изнутри и выключили свет. Какое-то время там были заблокированы покупатели, но потом их выпустили. Сторонники Саакашвили забрасывают магазин снежками.

В воскресенье в Киеве сторонники Саакашвили провели марш за принятие закона об импичменте. После него на площади Независимости состоялся митинг. Полиция сообщила, что на акцию пришло около двух с половиной тысяч человек. Позднее часть демонстрантов отправилась к СИЗО СБУ, где находится Саакашвили.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко призвал протестующих в понедельник прийти на суд, где будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения Саакашвили.

Саакашвили задержали во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

В среду силовики пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Правоохранители задержали политика в пятницу, после чего его доставили в изолятор СБУ, где он объявил бессрочную голодовку.

Генпрокуратура собирается ходатайствовать о домашнем аресте Саакашвили.