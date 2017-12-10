В порту Кале сел на мель паром с 300 пассажирами на борту

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено, сообщает информационный телеканал BFMTV.

"Судно стабильно, управление порта в настоящее время изучает ситуацию и рассматривает меры, чтобы вернуть судно на воду", — сообщил представитель местной префектуры.

Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер: в департаменте Па-де-Кале объявлено штормовое предупреждение, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.

Traffic is free flow into #PortofCalais

Have a lovely Day



Circulation fluide sur le #PortCalais

Bonne journée. pic.twitter.com/L9K6sQyhHA — Port de Calais (@calaisport) 10 декабря 2017 г.

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