В порту Кале сел на мель паром с 300 пассажирами на борту

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Паром с 300 пассажирами в воскресенье сел на мель в порту города Кале на севере Франции, движение судов временно приостановлено, сообщает информационный телеканал BFMTV.
Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер: в департаменте Па-де-Кале объявлено штормовое предупреждение, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.
Traffic is free flow into #PortofCalais— Port de Calais (@calaisport) 10 декабря 2017 г.
Have a lovely Day
Circulation fluide sur le #PortCalais
Bonne journée. pic.twitter.com/L9K6sQyhHA