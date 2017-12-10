МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Работа ряда европейских аэропортов затруднена в воскресенье из-за сильного снегопада, также затронуто железнодорожное сообщение между городами, предупредили российских туристов в российском МИД.
#Европа — аэропорты #Лондон, #Бирмингем, #Амстердам, #Женева, #Франкфурт-на-Майне функционируют с перебоями из-за сильного снегопада, затруднено движение автотранспорта и ж/д сообщение pic.twitter.com/xk1hzuGV8y— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 декабря 2017 г.
Как сообщили в администрации кельнского аэропорта, непогода крайне осложнила ситуацию в воздушной гавани. Все вылеты рейсов там пока отменены.