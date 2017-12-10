МИД предупредил россиян, что из-за снегопада задерживаются рейсы в Европе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Работа ряда европейских аэропортов затруднена в воскресенье из-за сильного снегопада, также затронуто железнодорожное сообщение между городами, предупредили российских туристов в российском МИД.

Как сообщили в администрации кельнского аэропорта, непогода крайне осложнила ситуацию в воздушной гавани. Все вылеты рейсов там пока отменены.