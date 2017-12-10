Полиция установила личность и задержала напавшего на мужчину в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Палестинец тяжело ранил ножом охранника центральной автобусной станции в Иерусалиме и был задержан, сообщила израильская полиция, расценивающая нападение как теракт.

Атака произошла в разгар массовых протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и возобновила после продолжительного перерыва череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два года стали порядка 50 израильтян и иностранцев.

"Террорист подошел к центральному входу на автостанцию, достал имевшийся при нем нож и ударил им охранника, после чего попытался сбежать по (центральной иерусалимской) улице Яффо", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Полиция при помощи прохожих задержала нападавшего, в котором опознали 24-летнего жителя палестинских территорий.

Охранник госпитализирован с тяжелым ранением в верхнюю часть тела, сообщила служба скорой помощи.

В Израиле подобные вылазки с применением холодного, огнестрельного оружия или тактики автомобильных таранов обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.