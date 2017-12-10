В Батуми в трехэтажном здании взорвался газ, пострадали пять человек

ТБИЛИСИ, 10 дек – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в трехэтажном здании в грузинском городе Батуми, в результате пострадали пять человек, в том числе дети, сообщил заместитель главы минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.

"Причины возникновения взрыва пока не установлены, ведется следствие. Пострадавшие пять человек госпитализированы, среди них есть малолетние дети", — заявил Джинчарадзе журналистам на месте происшествия.

По данным грузинских телекомпаний, часть здания разрушена, повреждены припаркованные рядом автомобили, проживающие на прилегающей территории в жилых домах люди эвакуированы. На месте работают патрульная полиция и спасатели.