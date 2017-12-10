В Израиле пообещали покончить с угрозой туннелей из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Новые технологические возможности израильской армии позволяют уже в ближайшие месяцы покончить с угрозой туннелей, которые строят палестинские боевики под границей сектора Газа, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

Ранее в воскресенье военные объявили, что благодаря новой секретной технологии они нашли и уничтожили второй за последние полтора месяца подземный ход, прорытый палестинцами для проникновения вглубь еврейского государства с диверсионно-террористическими целями.

"Террористические тоннели, прорытые на израильскую территорию и подрывающие наш суверенитет, — это именно та угроза, с которой мы не станем мириться и в устранение которой готовы вложить любые необходимые ресурсы", — говорится в заявлении Либермана, которое цитирует его пресс-служба.

"Благодаря совместным усилиям армии, министерства обороны и оборонной промышленности мы достигли новых технологических возможностей в борьбе с туннельным терроризмом. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы угроза туннелей для жителей населенных пунктов на границе с сектором Газа отойдет в прошлое", — сообщил он.

Очередной туннель, найденный и уничтоженный военными, начинался посреди сельскохозяйственных угодий в районе палестинского города Хан-Юнис и заходил примерно на километр вглубь Израиля. Операция, по данным армии, прошла без потерь со стороны палестинцев, в отличие от предыдущего такого инцидента, когда под землей погибли 12 боевиков из группировок ХАМАС и "Исламский джихад*".

*Запрещенная в России террористическая организация

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