ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Новые технологические возможности израильской армии позволяют уже в ближайшие месяцы покончить с угрозой туннелей, которые строят палестинские боевики под границей сектора Газа, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.
Ранее в воскресенье военные объявили, что благодаря новой секретной технологии они нашли и уничтожили второй за последние полтора месяца подземный ход, прорытый палестинцами для проникновения вглубь еврейского государства с диверсионно-террористическими целями.
"Террористические тоннели, прорытые на израильскую территорию и подрывающие наш суверенитет, — это именно та угроза, с которой мы не станем мириться и в устранение которой готовы вложить любые необходимые ресурсы", — говорится в заявлении Либермана, которое цитирует его пресс-служба.
"Благодаря совместным усилиям армии, министерства обороны и оборонной промышленности мы достигли новых технологических возможностей в борьбе с туннельным терроризмом. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы угроза туннелей для жителей населенных пунктов на границе с сектором Газа отойдет в прошлое", — сообщил он.
Очередной туннель, найденный и уничтоженный военными, начинался посреди сельскохозяйственных угодий в районе палестинского города Хан-Юнис и заходил примерно на километр вглубь Израиля. Операция, по данным армии, прошла без потерь со стороны палестинцев, в отличие от предыдущего такого инцидента, когда под землей погибли 12 боевиков из группировок ХАМАС и "Исламский джихад*".
*Запрещенная в России террористическая организация
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
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