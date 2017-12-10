Клинцевич прокомментировал призыв украинских властей "раздробить Россию"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Призыв замминистра Украины по делам беженцев Георгия Туки "раздробить Россию на части" представляет собой нагнетание русофобских настроений, заявил RT зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор предположил, что украинский чиновник произнес эти слова, находясь под влиянием "кураторов" из США. "Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию", — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что раздробить Россию никому не удастся. Он отметил, что "украинские и американские господа… сломают зубы", но своей цели так и не достигнут. Клинцевич также призвал желающих "развалить" Россию поторапливаться, так как вскоре она "объединит вокруг себя прогрессивное человечество".

"Осталось уже немного", — заключил сенатор.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что политическая задача Киева — "раздробить Россию на части". Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отметил, что украинские власти "помутились рассудком". По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Тука озвучил "самые безнадежные мечты киевского режима".