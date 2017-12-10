Берлускони не верит утверждениям о поддержке Россией оппозиции на Западе

РИМ, 10 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает "не заслуживающими доверия" обвинения бывшего вице-президента США Джо Байдена в том, что Москва якобы оказывает поддержку оппозиционным силам на Западе, в том числе на Апеннинах.

Ранее американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью "Как противостоять Кремлю", в которой Байден и бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер утверждали, что одним из главных направлений внешнеполитической стратегии России является внутренняя дестабилизация Запада, в том числе посредством оказания влияния на результаты голосования в ряде стран ЕС. Речь, в частности, шла о конституционном референдуме 4 декабря 2016 года в Италии, после которого вынужден был уйти в отставку премьер-министр Маттео Ренци. Кроме того, в статье, изложение которой поместила в пятницу туринская газета La Stampa, говорилось, что в преддверии парламентских выборов на Апеннинах Москва "прилагает усилия по поддержке националистической "Лиги Севера" и популистского "Движения 5 звезд".

"Откровенно говоря, эти заявления меня изумили, я считаю их не заслуживающими доверия", — заявил Берлускони, выдержки из беседы с которым опубликовала в воскресенье миланская газета Corriere della Sera.

"Джо Байден – опытный политик. Если бы администрация Обамы, в которой он был вице-президентом, располагала такими материалами, она должна была бы предостеречь дружественные и союзные страны", — отметил видный политик.

По его словам, такие заявления Байдена, по-видимому, вызваны его намерением баллотироваться в 2020 году на пост президента США.

"Мое впечатление, что в душе Байден рассчитывает выставить свою кандидатуру в 2020 году от демократов, и он написал данную статью, прежде всего, исходя из внутриполитических интересов, чтобы подвергнуть атаке политику Трампа. На самом же деле, его анализ, в том числе по поводу того, что Путин якобы испытывает внутренние трудности, мне представляется неточным и поверхностным", — заявил экс-премьер, возглавляющий ныне оппозиционную партию "Вперед, Италия".

Высказывая свое мнение относительно итогов конституционного референдума, который состоялся в Италии в декабре 2016 года, Берлускони отметил, что итальянцы сделали свой выбор совершенно свободно и осознанно, без какого бы то ни было влияния извне.

"Я считаю, что итальянцы – это умный и осведомленный народ, и поэтому его политический выбор рационален. На конституционном референдуме они проголосовали против, чтобы защитить демократию", — указал он.

Берлускони исключил, что президент РФ Владимир Путин пытался каким-то образом повлиять на волеизъявление граждан в странах Запада.

"Естественно, мы никогда не говорили с ним о подобных вещах, которые я считаю глупостью и не подтвержденными слухами. Однако могу сказать, что с президентом Путиным мне доводится часто говорить о ситуации в Италии. Путин очень уважает свободный выбор итальянцев и хотел бы, – и в этом я с ним полностью согласен, — чтобы Италия была активной стороной в лучших и более конструктивных отношениях между Россией и Западом", — сказал Берлускони.

"Путин руководит одним из важнейших государств мира, поэтому очевидно, что его идеи и его позиции вызывают значительный резонанс в западном общественном мнении", — подчеркнул он.

Ранее руководство оппозиционного "Движения 5 звезд" и партии "Лига" категорически отвергли обвинения, выдвинутые Байденом, указав, что американский политик распространяет "фейк-ньюс". Так, лидер "Лиги" Маттео Салвини отметил, что "Ренци проиграл на референдуме потому, что итальянцы руководствуются здравым смыслом, а не потому, что этого хочет Путин". В официальном заявлении "Движения 5 звезд" утверждения Байдена были названы "инсинуациями", поскольку он не привел никаких доказательств в подтверждение своих обвинений.

В ходе состоявшегося 4 декабря 2016 года в Италии референдума большинство итальянцев отвергло конституционную реформу, которую инициировал Ренци и с которой он связал свою политическую судьбу. В итоге он вынужден был уйти в отставку с поста премьера, и новое правительство Италии сформировал его коллега по Демократической партии Паоло Джентилони.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.