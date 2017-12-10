Либерман призвал бойкотировать протестовавших сограждан-арабов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал бойкотировать и передать под власть палестинцев сограждан-арабов, которые присоединились к акциям протеста против решения США признать Иерусалим столицей еврейского государства.

В интервью радиостанции "Кан" он прокомментировал беспорядки, которые произошли накануне в Вади-Ара — районе на севере страны с преимущественно арабским населением.

"Самое умное, что можем сделать мы, рядовые граждане, — просто бойкотировать район Вади-Ара, не пользоваться их услугами, их гаражами, ресторанчиками, магазинчиками. Просто бойкотировать Вади-Ара. Показать, что они тут нежелательны", — сказал Либерман.

Министр напомнил о своей давней инициативе — плане "обмена территориями и населением", который предполагает передачу в состав будущего палестинского государства районов компактного проживания израильских арабов и аннексию еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Жители Вади-Ара не имеют никакого отношения к Израилю, абсолютно не солидарны с нашим государством. Наоборот, стараются его подорвать изнутри, получая при этом миллиарды шекелей каждый год… за пособия по безработице, потере трудоспособности, за рождаемость и многое другое", — говорит он.

"Поэтому нам необходимо настаивать на этом пункте и распространить наш суверенитет на (крупные еврейские поселения Западного берега реки Иордан — ред.) Ариэль, Маале-Адумим, Гиват-Зеев, а весь район Вади-Ара должен отойти под палестинскую юрисдикцию. Надеюсь, что тогда они смогут довольствоваться всеми преимуществами палестинской демократии и получать оттуда пособия", — добавил политик.

Вышедшие на улицы жители Вади-Ара солидаризовались со своими соплеменниками на палестинских территориях, где последние два дня продолжались массовые беспорядки, перераставшие в стычки с армией и полицией. Причиной протестов стало заявление президента США Дональда Трампа, который объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.