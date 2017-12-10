КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Около тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины дежурят в центре Киева, где проходит марш за принятие закона об импичменте, полиция пока не зафиксировала правонарушений, сообщила в воскресенье пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Оксана Блищик.

В воскресенье в Киеве сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, проводят марш за принятие закона об импичменте. Участники марша вышли из Парка Шевченко и идут в сторону площади Независимости (майдан Незалежности), где должен пройти митинг.

"В общем в центральной части города дежурят около тысячи полицейских и военнослужащих, они будут сопровождать в том числе и марш… Полиция и Нацгвардия будет сопровождать их и будет следить за порядком… Сейчас к нам не поступали сообщения о правонарушениях", — сказала Блищик в эфире украинского телеканала NewsOne.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.