В Бейруте открылась выставка рисунков детей Беслана и Донбасса

БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международная выставка "Дети рисуют мир" открылась в здании Российского центра культуры и науки в Бейруте, сообщила РИА Новости организатор и координатор выставки в Ливане Ольга Макаревич.

"Открытие прошло замечательно. Выставку посетил советник министра культуры Ливана Низар Дагер и произнес приветственную речь, а также супруга посла России в Ливане Елена Ивановна Засыпкина. От ливанских детей представлено 59 рисунков. Всего выставка насчитывает 3,5-4 тысячи рисунков. Генеральный директор международной выставки "Дети рисуют мир" Александр Борисов передал в Бейрут 400 оригинальных рисунков детей из Сербии, Беслана и Донбасса", — сказала Макаревич.

По ее словам, аналогичные выставки в 2017 году прошли в Италии, Ирландии, Болгарии. В пятницу, 8 декабря, выставка открылась в Берлине. Всего в течение года организовано более 25 выставок в Европе и странах СНГ.

"Идея проведения выставки на Ближнем Востоке возникла не случайно. Ливанцы не понаслышке знают, что такое война", — отметила Макаревич.

Первая выставка "Дети рисуют мир, или Защитите нас от нацизма и мирового терроризма" была открыта 9 ноября 2016 года в городе Краснодоне (самопровозглашенная Луганская народная республика) и приурочена к Международному дню борьбы с фашизмом.