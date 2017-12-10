КПП "Станица Луганская" в ЛНР возобновит работу с 11 декабря

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (130)

ЛУГАНСК, 10 дек— РИА Новости. На КПП "Станица Луганская" завершены работы по ремонту деревянных конструкций моста, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения между подконтрольной Киеву территорией и территорией самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной группе Контактной группы Ольга Кобцева.

"Взятые на себя обязательства в рамках ремонтных работ моста, по которому люди пересекают линию соприкосновения, с нашей стороны выполнены", — заявила Кобцева.

По ее словам, КПП возобновляет работу с завтрашнего дня 11 декабря.

"Переход был закрыт на два дня, о чем население было уведомлено заблаговременно через СМИ", — уточнила Кобцева.