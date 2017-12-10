Израильская армия взорвала прорытый из Газы туннель боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Израильские военные обнаружили и уничтожили второй за полтора месяца подземный туннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, сообщил в воскресенье журналистам представитель армейского командования.
"Хотел бы проинформировать вас о том, что ранее сегодня Армия обороны Израиля нашла, вскрыла и уничтожила еще один террористический туннель, который вел от города Хан-Юниса, в центральной части сектора Газа, на израильскую территорию", — сказал один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
"Он тянулся на сотни метров вглубь Израиля. Это второй террористический туннель, который армия нашла и уничтожила за последние полтора месяца", — добавил он.
Военные говорят, что, по их данным, туннель строился боевиками правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС и был обнаружен благодаря новой технологии, которая теперь есть в распоряжении израильтян.
"Конкретно этот террористический туннель был очень значим для организации, судя по качеству его постройки. Обнаружение и уничтожение туннеля стало возможным благодаря новой системе, которая теперь есть в распоряжении армии", — сказал Конрикус.
"Во-первых, они отвечают за сектор Газа и любые агрессивные действия оттуда. Во-вторых, это был хамасовский туннель", — сказал офицер.
Он заверил, что армия продолжить искать и уничтожать туннели, которые строят боевики для проникновения в Израиль с диверсионно-террористическими целями, и пообещал новые результаты кампании.
"Армия продолжит искать и уничтожать все террористические туннели и сопутствующую инфраструктуру… Я уверен, что будут новые достижения. Мы не потерпим такого посягательства на наш суверенитет", — сказал Конрикус.
"Несмотря на то, что, насколько мы знаем, террористы не понесли потерь внутри этого туннеля, мы не можем гарантировать это в будущем. Террористические туннели могут стать смертельными ловушками для террористов, которые их строят", — предупредил он.