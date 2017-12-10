Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

13:0410.12.2017
(обновлено: 13:27 10.12.2017)
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который был задержан в рамках дела о содействии преступным организациям, находится в стрессовом состоянии, следователи пока не вручали никаких документов об избрании ему меры пресечения, заявил в воскресенье его адвокат Павел Богомазов.
Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.
"Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек (Саакашвили — ред.) пребывает в стрессовом состоянии, но он бодрый, он настроен решительно", — сказал Богомазов в эфире украинского телеканала NewsOne.
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Не бойтесь ничего – Саакашвили из изолятора обратился к сторонникам
Он также сообщил, что в субботу адвокаты не смогли попасть к Саакашвили, но смогли передать ему личные вещи, в частности, книги.
По словам Богомазова, адвокаты были готовы к суду еще в субботу. "По состоянию на сейчас следователи не вручали никаких документов об избрании меры пресечения", — добавил он.
На вопрос о том, будет ли защита Саакашвили требовать международной экспертизы записи разговора политика с бизнесменом Сергеем Курченко, Богомазов сообщил, что адвокаты будут "делать все".
"Вопрос в том, как к этим материалам получить доступ, поскольку нам не отдают все документы, связанные с задержанием Саакашвили. Давид Сакварелидзе (соратник Саакашвили — ред.) сказал все правильно, но, во-первых, наше законодательство блокирует возможность проведения международных экспертиз в уголовном процессе, и во-вторых, правоохранительные органы, к сожалению, не дают базовые документы для ознакомления", — заявил Богомазов.
Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Курченко и Саакашвили, в которой собеседники договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Его соратник Давид Сакварелидзе заявил, что запись разговора нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.