Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который был задержан в рамках дела о содействии преступным организациям, находится в стрессовом состоянии, следователи пока не вручали никаких документов об избрании ему меры пресечения, заявил в воскресенье его адвокат Павел Богомазов.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.

"Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек (Саакашвили — ред.) пребывает в стрессовом состоянии, но он бодрый, он настроен решительно", — сказал Богомазов в эфире украинского телеканала NewsOne.

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Он также сообщил, что в субботу адвокаты не смогли попасть к Саакашвили, но смогли передать ему личные вещи, в частности, книги.

По словам Богомазова, адвокаты были готовы к суду еще в субботу. "По состоянию на сейчас следователи не вручали никаких документов об избрании меры пресечения", — добавил он.

На вопрос о том, будет ли защита Саакашвили требовать международной экспертизы записи разговора политика с бизнесменом Сергеем Курченко, Богомазов сообщил, что адвокаты будут "делать все".

"Вопрос в том, как к этим материалам получить доступ, поскольку нам не отдают все документы, связанные с задержанием Саакашвили. Давид Сакварелидзе (соратник Саакашвили — ред.) сказал все правильно, но, во-первых, наше законодательство блокирует возможность проведения международных экспертиз в уголовном процессе, и во-вторых, правоохранительные органы, к сожалению, не дают базовые документы для ознакомления", — заявил Богомазов.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Курченко и Саакашвили, в которой собеседники договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Его соратник Давид Сакварелидзе заявил, что запись разговора нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.