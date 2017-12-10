Армянские спасатели оказали помощь россиянину, упавшему в ущелье в Ереване

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Армянские спасатели оказали помощь россиянину, упавшему в ущелье с большой высоты недалеко от центра Еревана, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
"После получения сигнала на место выехал один спасательный расчет, отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения и группа Национального центра кризисного управления. Выяснилось, что гражданин РФ Станислав Ч. 1980 года рождения, потеряв равновесие, упал в ущелье примерно с 35-метровой высоты", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, спасатели доставили пострадавшего к машине скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в медицинский центр "Эребуни".