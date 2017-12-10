Армянские спасатели оказали помощь россиянину, упавшему в ущелье в Ереване

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Армянские спасатели оказали помощь россиянину, упавшему в ущелье с большой высоты недалеко от центра Еревана, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне поздно вечером близ здания, расположенного над ущельем реки Раздан.

"После получения сигнала на место выехал один спасательный расчет, отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения и группа Национального центра кризисного управления. Выяснилось, что гражданин РФ Станислав Ч. 1980 года рождения, потеряв равновесие, упал в ущелье примерно с 35-метровой высоты", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, спасатели доставили пострадавшего к машине скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в медицинский центр "Эребуни".