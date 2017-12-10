Россия передала МЧС Армении оборудование для психологической разгрузки

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило от российской стороны оборудование и оснащение, применяемое для психологической разгрузки, сообщает официальный сайт МЧС республики.

"В рамках договоренностей, достигнутых между РФ и Арменией, Армяно-российскому центру гуманитарного реагирования (АРЦГР) уже оказана значительная помощь. На днях АРЦГР передал отделу психологической поддержки Национального центра кризисного управления МЧС Армении профессиональное оборудование и оснащение. Для их установки и эксплуатации из России будут приглашены специалисты", — говорится в сообщении.

В частности, по данным МЧС, армянской стороне переданы аудиовизуальная система для воздействия на психоэмоциональное состояние человека и его восстановление; антистрессовая система "Сенсориум", используемая для снятия психоэмоционального напряжения, развития творческого потенциала, восстановления психологического равновесия; полиграф; прибор для измерения психофизиологических качеств, функционального состояния, работоспособности, личностных особенностей человека.

Кроме того, МЧС получил прибор биологической обратной связи для немедикаментозного восстановления функций физиологической системы организма в стрессовых ситуациях и развития стрессоустойчивости, приборы арома- и фитотерапии, массажные кресла, аппарат биоритмостимуляции, применяемый для релаксации, психологической и физической разрядки, а также компьютеры и принтеры.

Центр гуманитарного реагирования открылся в марте 2016 года в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении. Он размещен в пригороде Еревана. На центр возлагаются задачи по поддержке поисково-спасательных операций по ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных чрезвычайных служб.

В ноябре заместитель директора спасательной службы Армении Артур Хачикян заявил журналистам, что центр уже получил от России оборудование и технику на 5 миллионов долларов. Он добавил, что до конца года будет предоставлено имущество общей стоимостью 16 миллионов, а в 2018–2019 годах — еще на порядка 20 миллионов долларов. В целом эта сумма составит 36 миллионов долларов. АРЦГР уже переданы две пожарно-спасательные машины "КамАЗ", 161 палатка, по три катера "Солар 555 МК" и "Корвет 500 FISH", пять автомобилей УАЗ Патриот, машины для водолазов и саперов, прожекторы для освещения места происшествия, дыхательные аппараты "Омега", генераторы, поисковое оборудование.

С участием российских специалистов были протестированы восемь квадроциклов-вездеходов, предусмотренных для оперативного реагирования и быстрой транспортировки спасателей и имущества в сложных рельефных условиях, труднопроходимой болотистой и заснеженной местности.