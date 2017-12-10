В Таиланде освободили американцев, сделавших фото в обнаженном виде у храма

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти Таиланда освободили двух граждан США, задержанных в аэропорту из-за публикации фотографии, на которой они изображены в обнаженном виде на фоне буддийского храма Ват Арун в Бангкоке, сообщает газета Straits Times.

Мужчин в возрасте 36 и 38 лет задержали в аэропорту в конце ноября. Им был выписан штраф в размере пяти тысяч бат — максимальный за преступления такого рода. Как сообщала газета Bangkokpost Post, в связи с публикацией фотографий в Instagram полиция обвинила американцев в совершении компьютерного преступления и оскорблении чувств верующих. Им грозило тюремное заключение на срок до пяти лет и до семи лет.

После того, как американцы провели в тюрьме около недели, власти Таиланда решили освободить американцев. По данным издания, они направляются в США.