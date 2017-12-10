Полиция в Бейруте пытается разогнать демонстрацию у посольства США

БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости. Ливанские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации у здания посольства США к северу от Бейрута, происходят столкновения, сообщается в прямом эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин".

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к посольству США в ливанском городе Аукар, выступая против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Демонстранты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа, продолжают скандировать лозунги против США и Израиля, требуя отменить решение.

Сотрудники полиции и военные заблокировали все дороги, ведущие к посольству США, и пытаются не подпустить демонстрантов к диппредставительству.

К месту, где начались столкновения между демонстрантами и полицией, подтягивается молодежь с флагами компартии Ливана и Палестины.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.