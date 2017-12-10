Пушков назвал главное "достижение" Порошенко

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал главным "достижением" украинского президента Петра Порошенко превращение Украины в самую бедную страну Европы.

"Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2,5 раза. Люди платят за Майдан", — говорится в сообщении сенатора в Twitter

Ранее украинские эксперты признали Украину самой бедной страной Европы. В качестве критерия они выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой — 190 евро. Второе и третье места занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро).