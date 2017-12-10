МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и выступает за развитие конструктивного международного диалога по вопросам правочеловеческой тематики, заявили в воскресенье в МИД РФ.

Десятого декабря международное сообщество отмечает День прав человека, учрежденный Организацией Объединенных Наций. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека — документ, заложивший основы универсального сотрудничества в этой области.

"Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и последовательно отстаивает такие основополагающие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, благосостояние и достоинство человека, продолжает проводить политику дальнейшего укрепления демократии, верховенства права и уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо дискриминации. Серьезные усилия в нашей стране направлены на обеспечение широкого участия граждан, политических партий и других общественных институтов в формировании государственной политики, в том числе в принятии решений, совершенствовании правовой системы и целостной судебной системы для искоренения коррупции и обеспечения верховенства права, дальнейшем расширении экономической, предпринимательской свободы, поддержке национальных традиций и культур народов России как главного фактора согласия в обществе, единства нации и стабильного развития страны", — заявили в российском МИД.

"В следующем году мы отмечаем 70-летний юбилей принятия Всеобщей декларации. За прошедший период положение в области прав человека в мире существенно улучшилось. Вместе с тем многое предстоит еще сделать: на планете нет государств, свободных от нарушений прав человека, проблемы в правозащитной сфере часто носят трансграничный, а во многих случаях — глобальный характер. Только совместными усилиями можно дать отпор нарастающей угрозе роста терроризма, радикализма, расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, антисемитизма, религиозной и этнической нетерпимости, неонацизма, противодействовать торговле людьми и незаконной миграции", — отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что государства-члены ООН приняли Всеобщую декларацию, "движимые стремлением укрепить уважение к достоинству человеческой личности, возродить ее ценность". "Это стало закономерным следствием Второй мировой войны — самой масштабной катастрофы прошлого столетия. Десятками миллионов жизней и сотнями миллионов изломанных судеб заплатило человечество за горький урок: идеям нацизма и расового превосходства нет и не может быть места в цивилизованном мире", — отметили в российском МИД.

В связи с этим юбилеем, а также 25-летием принятия Венской декларации и программы действий, которое также отмечается в 2018 году, по инициативе России будут проведены специальное тематическое заседание, посвященное этим знаменательным датам, в рамках сегмента высокого уровня 37-й сессий Совета ООН по правам человека и юбилейное пленарное заседание 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Россия выступает за развитие конструктивного международного диалога по вопросам защиты и поощрения прав человека, недопущение двойных стандартов, уважение национальных и исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей и вмешательства во внутренние дела. Мы уверены в том, что права человека призваны стать фактором, способствующим сближению различных государств и групп государств, а также укрепляющим климат доверия и взаимного уважения в международных отношениях", — заявили в МИД.