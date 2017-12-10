МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и выступает за развитие конструктивного международного диалога по вопросам правочеловеческой тематики, заявили в воскресенье в МИД РФ.
"Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и последовательно отстаивает такие основополагающие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, благосостояние и достоинство человека, продолжает проводить политику дальнейшего укрепления демократии, верховенства права и уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо дискриминации. Серьезные усилия в нашей стране направлены на обеспечение широкого участия граждан, политических партий и других общественных институтов в формировании государственной политики, в том числе в принятии решений, совершенствовании правовой системы и целостной судебной системы для искоренения коррупции и обеспечения верховенства права, дальнейшем расширении экономической, предпринимательской свободы, поддержке национальных традиций и культур народов России как главного фактора согласия в обществе, единства нации и стабильного развития страны", — заявили в российском МИД.
В ведомстве напомнили, что государства-члены ООН приняли Всеобщую декларацию, "движимые стремлением укрепить уважение к достоинству человеческой личности, возродить ее ценность". "Это стало закономерным следствием Второй мировой войны — самой масштабной катастрофы прошлого столетия. Десятками миллионов жизней и сотнями миллионов изломанных судеб заплатило человечество за горький урок: идеям нацизма и расового превосходства нет и не может быть места в цивилизованном мире", — отметили в российском МИД.
"Россия выступает за развитие конструктивного международного диалога по вопросам защиты и поощрения прав человека, недопущение двойных стандартов, уважение национальных и исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей и вмешательства во внутренние дела. Мы уверены в том, что права человека призваны стать фактором, способствующим сближению различных государств и групп государств, а также укрепляющим климат доверия и взаимного уважения в международных отношениях", — заявили в МИД.