Возле изолятора в Киеве, где держат Саакашвили, дежурят его сторонники

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Около 20 сторонников задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались возле следственного изолятора в Киеве, ситуация на месте спокойная, сообщил украинский телеканал NewsOne.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.

"Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле… Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет", — сообщил телеканал.