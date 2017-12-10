11:1610.12.2017
(обновлено: 11:40 10.12.2017)
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Запись разговора бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, и бизнесмена Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США, заявил соратник политика Давид Сакварелидзе.
Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.
"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки", — цитирует Сакварелидзе сайт украинского телеканала ZIK.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
По его словам, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея никаких доказательств.
"Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец — это тот человек, который был символом власти (экс-президента Украины Виктора — ред.) Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела", — добавил Сакварелидзе.
Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.
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Саакашвили на крыше и стычка у автобуса: как политика отбивали у силовиков