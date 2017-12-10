Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Запись разговора бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, и бизнесмена Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США, заявил соратник политика Давид Сакварелидзе.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о сотрудничестве. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки", — цитирует Сакварелидзе сайт украинского телеканала ZIK.

По его словам, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея никаких доказательств.

"Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец — это тот человек, который был символом власти (экс-президента Украины Виктора — ред.) Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела", — добавил Сакварелидзе.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте.