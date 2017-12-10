В конце декабря из Китая на Филиппины отправится первый круизный лайнер

САНЬЯ (Китай), 10 дек — РИА Новости. Первый международный круизный рейс из китайского порта города Санья (провинция Хайнань), который в течение нескольких лет станет крупнейшим пассажирским морским терминалом в Азии, отправится на Филиппины 22 декабря, сообщил журналистам генеральный менеджер порта Ма Гуанжун.

Международный круизный порт города Санья расположен на насыпных островах в Южно-Китайском море — Феникс, которые представляют два соединенных между собой искусственных острова площадью 36,5 гектар и 47,5 гектар. Порт был сдан в эксплуатацию в 2006 году, когда закончилось строительство первой очереди инфраструктуры. Вторую очередь планируют закончить через 5-7 лет, тогда Саньянский международный круизный порт станет крупнейшим в своём роде в Азии.

"Строительство проектов на острове Феникс будет продолжаться ещё порядка 7 лет. В будущем это будет самый большой порт для круизных лайнеров в Азии. А с этого года отсюда начнут курсировать пассажирские корабли на Филиппины, туры будут доступны и для иностранцев. Первый лайнер отправится на Филиппины 22 декабря", — сказал Ма Гуанжун российским журналистам.

По его словам, работы по засыпке островов начались в 2002 году, а уже через четыре года здесь закончилось строительство первой очереди портовой инфраструктуры. Сейчас в порту могут пришвартоваться до 300 яхт и два круизных лайнера малой тоннажной группы. На очереди завершение строительства и открытие второго причала порта, который сможет принимать крупногабаритные суда, водоизмещением от 80 тысяч до 225 тысяч тонн.

Как рассказал журналистам Ма Гуанжун, на островах расположены отели, частные виллы, торговая улица, санатории и жилые дома, олимпийский парк, а также строящийся семизвездочный отель.