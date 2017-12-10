В Индии полицейский открыл огонь по сослуживцам, погибли четыре человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 дек — РИА Новости. Сотрудник Центральных сил резервной полиции (ЦРСП, антитеррористического звена) Индии открыл огонь по сослуживцам в штате Чхаттисгарх, погибли четыре человека, сообщает в воскресенье издание Indian Express.

Согласно его данным, полицейский по имени Сант Сумар вступил в перепалку с одним из своих коллег в округе Биджапур, где дислоцирован 168-й батальон ЦРСП. После этого, вооружившись винтовкой, он начал беспорядочно стрелять по сослуживцам.

"В результате случившегося четыре человека погибли, еще одному нашему сотруднику пуля попала в ребро. Все они были эвакуированы на вертолете", — заявил изданию представитель местного антитеррористического подразделения. Он сообщил, что стрелок был задержан, в настоящее время его допрашивают.

Другой представитель правоохранительных органов в беседе с Indian Express отметил, что версия о личной неприязни как о мотиве нападавшего является предварительной, для установления истины будет проведено тщательное расследование.

"Мы получим больше информации, когда руководство ЦРСП завершит расследование. По первоначальным данным, речь идет о ссоре между сослуживцами", — сказал он.

В свою очередь, главный министр штата Чхаттисгарх Раман Сингх осудил произошедшее и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших.