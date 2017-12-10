Глава МИД Японии положительно оценил заявление о победе над ИГ* в Ираке

ТОКИО, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что заявление властей Ирака о победе над террористической группировкой ИГ* свидетельствует "о важном шаге в направлении становления мира и стабильности".

"Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил об освобождении всей территории Ирака от ИГ*. Мы считаем, что это свидетельствует о важном шаге в направлении становления мира и стабильности, и направляем поздравления", — говорится в комментарии главы японского МИД, обнародованном на сайте ведомства.

Коно подчеркнул, что японские власти "высоко оценивают тот факт, что иракский народ объединился для борьбы с терроризмом и сотрудничал, невзирая на различия по этническому признаку, месту рождения или религиозному направлению". Он также выразил соболезнования семьям погибших.

"Народ Ирака может предпринимать усилия для разрешения внутренних проблем, основываясь на конституции и конструктивном диалоге, для недопущения распространения радикальных течений", — добавил глава МИД Японии.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

* Запрещенная в России террористическая организация