Трамп потребовал уволить журналиста за публикацию "фейковых фотографий"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не устроило извинение корреспондента газеты Washington Post за публикацию не соответствовавших действительности фотоматериалов с его выступления во Флориде: американский лидер порекомендовал изданию уволить сотрудника.

Журналист Дейв Вейгель ранее опубликовал в своем Twitter фотографии пустых трибун стадиона, где должен был выступить президент, с подписью: "Забит под завязку". Трамп, в свою очередь, отреагировал на публикацию журналиста, раскритиковав за создание "фейковых новостей".

"Дейв Вейгель из Washington Post опубликовал фальшивую фотографию пустого стадиона за несколько часов до моего приезда, у арены ждали входа тысячи людей. Вот настоящие фотографии с моего выступления. Стадион полон, многие даже не смогли зайти. Я требую извинений и отказа фейковых новостей Washington Post", — написал Трамп в своем Twitter, прикрепив к записи собственные фотографии с мероприятия.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2017 г.

Вейгель сразу же выступил с извинениями и удалил публикацию. "Все верно: я прошу простить. Я удалил фотографии после того, как мне сказали, что я все неправильно понял", — написал журналист в микроблоге.

Трампа же, похоже, извинения не устроили, поскольку американский президент в ответном сообщении в Twitter порекомендовал уволить журналиста.

"Дейв Вейгель из Washington Post только что признал, что его фотографии были фейковыми (мошенническими?), на них была почти пустая арена в Пенсаколе, хотя на самом деле он знал, что она была полна зрителей (и по телевизору это показали). Фейковые новости, он должен быть уволен", — заключил Трамп.