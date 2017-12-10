В Венесуэле пройдут местные выборы

МЕХИКО, 10 дек – РИА Новости. Крупные местные выборы пройдут в воскресенье в Венесуэле – граждане должны определить глав 335 муниципалитетов, а также губернатора одного штата.
Реально же оппозиционных губернаторов осталось четыре – Хуан Пабло Гуанипа, победивший в штате Сулия, отказался присягать перед национальным учредительным собранием, созванным по инициативе Мадуро, и был лишен победы. В ходе воскресных выборов губернатора Сулии будут выбирать снова.
Сторонники Мадуро уже заявили, что намерены победить во всех 335 муниципалитетах и сделать это прологом своей победы на предстоящих в 2018 году президентских выборах.
Для обеспечения безопасности в день голосования правительство Венесуэлы привлекло 250 тысяч военных и полицейских в рамках плана "Республика". Они будут обеспечивать порядок на 14,4 тысячи центров для голосования.