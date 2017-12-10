В Венесуэле пройдут местные выборы

МЕХИКО, 10 дек – РИА Новости. Крупные местные выборы пройдут в воскресенье в Венесуэле – граждане должны определить глав 335 муниципалитетов, а также губернатора одного штата.

К этим выборам страна впервые за последние два года подошла в условиях значительного ослабления и раскола в оппозиции. Как отмечают наблюдатели, во многом этому способствовали итоги губернаторских выборов в октябре, когда, несмотря на прогнозы, противники президента Николаса Мадуро победили лишь в пяти из 23 регионов.

Реально же оппозиционных губернаторов осталось четыре – Хуан Пабло Гуанипа, победивший в штате Сулия, отказался присягать перед национальным учредительным собранием, созванным по инициативе Мадуро, и был лишен победы. В ходе воскресных выборов губернатора Сулии будут выбирать снова.

Тогда же из оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" вышел один из основных лидеров Энрике Каприлес, а сам блок заявил, что участвовать в выборах 10 декабря не будет. Некоторые его представители не согласились с такой позицией, мотивируя это необходимостью противостоять сторонникам властей. Руководство блока пригрозило им немедленным исключением.

Сторонники Мадуро уже заявили, что намерены победить во всех 335 муниципалитетах и сделать это прологом своей победы на предстоящих в 2018 году президентских выборах.

Для обеспечения безопасности в день голосования правительство Венесуэлы привлекло 250 тысяч военных и полицейских в рамках плана "Республика". Они будут обеспечивать порядок на 14,4 тысячи центров для голосования.