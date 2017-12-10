Замгенсека ООН выступил за открытие каналов связи на Корейском полуострове

ООН, 10 дек — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман в ходе визита в КНДР заявил о необходимости открыть каналы связи для снижения риска эскалации ситуации на Корейском полуострове.
"Они обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове и согласились, что она является самым напряженным и опасным вопросом с точки зрения мира и безопасности в мире", — говорится в распространенном по итогам визита сообщении.
Представитель ООН подчеркнул позицию всемирной организации о возможности разрешения ситуации только дипломатическими средствами и необходимости полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
"Отметив срочную необходимость предотвратить просчеты и открыть каналы связи для сокращения риска конфликта, Фелтман подчеркнул, что обеспокоенное эскалацией напряженности международное сообщество привержено достижению мирного решения по ситуации на Корейском полуострове", — говорится в сообщении ООН.