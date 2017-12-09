Главы МИД арабских стран обсуждают ответ на решение Трампа по Иерусалиму

КАИР, 9 дек — РИА Новости. Главы МИД арабских стран обсуждают в Каире ответные меры на решение США признать Иерусалим столицей Израиля в ходе экстренного совещания Лиги арабских государств по инициативе палестинский делегации. По словам главы МИД Палестины, такое решение Вашингтона повлечет "самые серьезные последствия в политике и сфере безопасности".

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По словам генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, ответом на этот шаг могут стать общеарабские усилия, направленные на международное признание государства Палестина. "Призываем все миролюбивые страны отвергнуть решение США и поддержать палестинское государство, подтвердить признание Восточного Иерусалима его столицей", — сказал генсек ЛАГ.

В свою очередь глава палестинского МИД Рияд аль-Малики указал, что у решения Трампа будут самые тяжелые последствия. "У решения Трампа будут самые серьезные последствия в политике и сфере безопасности", — сказал палестинский министр. Он также выразил опасения, что этим решением могут воспользоваться экстремисты, в том числе "Исламского государства" (запрещенная в России организация) для оправдания своих действий.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал тех, кто еще не признал независимое палестинское государство, сделать это. "Призываем всех к официальному признанию палестинского государства", — сказал иорданский министр.