Решение США по Иерусалиму дискредитирует ООН, заявил Эрдоган

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает нормы международного права и наносит ущерб репутации ООН, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

"Белый дом поставил крест на резолюции №478 Совбеза ООН от 1980 года, под которой значится подпись представителя США. Доверия к организации, чьи решения игнорируются самими постоянными членами Совбеза ООН, быть не может. Никто не вправе ставить себя превыше закона", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Трамп пытается достигнуть поставленных целей на основе принципа: "Я сделал, значит так и будет".

"Извините, но управлять мировым сообществом подобным мышлением непросто. Сила не дает подобного права. Обращаюсь к лидерам ведущих государств мира: они ответственны за достижение мира, а не распространение атмосферы конфронтации", — сказал турецкий лидер.

"Израильская полиция действует в качестве инструмента распространения террора на палестинских землях. Самолеты ВВС Израиля бомбят сектор Газа. Атаки осуществляются и в других районах Палестины. Израилем движет право сильного… Судьба Иерусалима не может быть оставлена на произвол государства-оккупанта, которое с 1967 года не считается с нормами права и нравственности, захватывая земли палестинцев", — добавил Эрдоган.