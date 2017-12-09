Победа над ИГ* в Ираке не означает конца борьбы с терроризмом, считают США

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. США поздравляют Ирак с полным освобождением их территории от контроля террористической группировки "Исламское государство"*, но это не означает конец борьбы с террористами, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"После отважной трехлетней кампании интенсивных боев премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении всей территории Ирака от контроля ИГ*. Соединенные Штаты приветствуют лидерство премьер-министра Абади, и мы искренне поздравляем иракский народ и отважные иракские силы безопасности", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам Науэрт, это свидетельствует о том, что "последние остатки самопровозглашенного "халифата" ИГ* в Ираке были уничтожены, а люди, живущие в этих районах, были освобождены от жестокого контроля ИГ*".

При этом, в госдепе подчеркнули, что это не означает, что борьба с терроризмом, особенно с ИГ, в Ираке закончена. "США вместе с коалицией по борьбе с ИГ* продолжат сотрудничать с иракскими силами безопасности, консультируя, обучая и оснащая их (вооружением). Вместе мы должны проявлять бдительность в борьбе против всех экстремистских идеологий, чтобы предотвратить возвращение ИГ* или появление угрозы со стороны других террористических групп", — подчеркнула Науэрт.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство"* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

Аль-Абади ранее отмечал, что объявит о полной победе с завершением военных операций против ИГ* в иракской пустыне. В конце ноября иракские ополченцы заявили, что вооруженные силы освободили пустынные районы на западе страны, а в субботу сообщили, что восстановили контроль на протяжении всей границы с Сирией.

Группировка ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

*Запрещенная в России террористическая организация