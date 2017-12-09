В МИД призвали США прекратить экономическое и военное давление на Россию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Экономическое и военное давление на Россию не сработает, США следует избавиться от иллюзий, чтобы заняться выправлением отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — заявил он в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, дипломат назвал смехотворными очередные попытки США пугать Россию санкциями.

"Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое предложили сами США", — заявил Рябков.