Independent проиллюстрировала Трампом статью об упадке человеческой расы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Газета The Independent проиллюстрировала статью о грядущем упадке человеческой расы фотографией Дональда Трампа.

The human race has peaked and will now go into decline, scientists suggest https://t.co/vpTLPhxXgB pic.twitter.com/TRnADv9JzT — The Independent (@Independent) December 9, 2017

​Материал основывается на опубликованном в октябре в журнале Frontiers in Psychology исследовании, суть которого сводится к тому, что человечество достигло пика своего развития по таким показателям, как рост, сила и возраст.

"Эти характеристики больше не будут увеличиваться, несмотря на дальнейший непрерывный прогресс в сфере питания, медицины и науки. Это говорит о том, что современное общество позволило нашим видам достичь своих пределов. Мы — первое поколение, осознающее это", — утверждает один из авторов исследования Жан-Франсуа Туссен.

Неизвестно, как Трамп связан с тем, что человечество больше не будет ставить рекордов в росте, силе и возрасте, однако даже спустя несколько часов после появления твита редакторы The Independent не стали убирать его снимок. Именно на него, а не на содержание статьи, обратили внимание многие пользователи.

"Если смотреть на это фото, кажется, что уже [мир пришел в упадок — ред.]", — пишет Sabaone.

"Вы показываете фото Трампа", — пишет Siri71972586.

"Мы достигли предела с Трампом или мы уже давно в упадке?", — пишет SteveLewi24.

"Почему у вас тут фотография шута?", — пишет TheAkshayVara.

"Ух ты, это утверждение с фото Трампа выглядит так, как будто он — это то, к чему нас привела эволюция человека! Что за грустная, блин, жизнь это была бы", — пишет Winterishere974.