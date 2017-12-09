Несколько сотен активистов требуют отставки генпрокурора Украины у его дома

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Несколько сотен активистов "Автомайдана" приехали к дому генерального прокурора Украины Юрия Луценко, где намерены требовать его отставки и прекращения давления на Национальное антикоррупционное бюро, передает украинское информагентство УНИАН.

Сообщается, что возле дома находятся несколько сотен активистов, несколько участников акции залезли на забор, которым огражден дом, но затем слезли.

По данным агентства, возле дома участников "Автомайдана" встретил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и еще несколько человек, которые начали говорить, что активисты действуют за деньги. Между участниками "Автомайдана" и Барной и его людьми произошли "небольшие стычки, во время которых против Барны применили слезоточивый газ", после этого он вместе со сторонниками ушел.

Сообщается, что возле дома находятся несколько десятков правоохранителей.

Ранее сообщалось, что участники общественных организаций "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции" в международный день борьбы с коррупцией едут домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, чтобы оставить ему "коррупционное одеяло". Организаторы пояснили, что генпрокурор "фактически прикрывает и крышует коррупционеров". Однако, как следует из сообщения пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook, участники автопробега не застанут Луценко дома, поскольку он проводит совещание по вопросу обмена пленными.

Ранее возник конфликт между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с одной стороны и Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой — с другой из-за срыва спецоперации НАБУ по выявлению и задержанию коррупционеров. Антикоррупционные органы обвинили Генпрокуратуру и СБУ в срыве операции и препятствовании их деятельности. СБУ и Генпрокуратура, в свою очередь, обвинили антикоррупционные органы в незаконной операции и некомпетентности. После срыва операции стороны продолжают критиковать друг друга.